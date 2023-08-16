الزمالك يزف بشرى لـ أوسوريو .. تفاصيل مثيرة

أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سوف يتم حصول الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على مستحقاته المتأخرة خلال 24 ساعة.

وتابع السيد خلال تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "سوف يتم حسم ملف مستحقات أوسوريو، بالإضافة إلى حسم ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة".

قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتواصل مع الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي لإخطارهم بالعودة إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد مباشرة.

حيث استغل اللاعبون الأجانب حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 20 يوما وسافر الثلاثي إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بضرورة العودة إلى مصر في الموعد المتفق عليه للانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.