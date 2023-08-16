عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يزف بشرى لـ أوسوريو .. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

أكد عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سوف يتم حصول الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على مستحقاته المتأخرة خلال 24 ساعة.

وتابع السيد خلال تصريحات خاصة لبرنامج "+90" مع الإعلامي أمير هشام عبر قناة النهار: "سوف يتم حسم ملف مستحقات أوسوريو، بالإضافة إلى حسم ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة".

قام الجهاز  الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتواصل مع الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي لإخطارهم بالعودة إلى القاهرة قبل بدء فترة الإعداد مباشرة.

حيث استغل اللاعبون الأجانب حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 20 يوما وسافر الثلاثي إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة.

وطالب الجهاز الإداري اللاعبين بضرورة العودة إلى مصر في الموعد المتفق عليه للانتظام في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

اقتحم الشقة واعتدى عليها.. حكاية محاسب مع فتاة المعادي

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

تنسيق الكليات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50%

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

بعد رصده في الكويت.. تصريحات مهمة من الصحة السعودية بشأن متحور EG.5

وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

سعرها 100 جنيه للكيلو.. طبيبة تحذر من تناول اللحم الياباني المغشوش

الحق نفسك .. اكتشف الأعراض المبكرة لـ سرطان القولون

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ