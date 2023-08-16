الأزهر تتصدر أعلى سبع جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، تصدر جامعة الأزهر ضمن أقوى سبع جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي لهذا العام.

وأوضح صديق أن هذه الإنجاز العالمي يعد رصيدا كبيرا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر قفزت في تصنيف شنغهاي لهذا العام 100نقطة عن تصنيف شنغهاي العام الماضي، مما يعكس ويؤكد أن جامعة الأزهر تسير في المسار الصحيح ، لافتا إلى أن جامعة الأزهر بهذه القفزة الكبيرة تسير بخطى ثابتة نحو التمييز والريادة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف العالمية في الجمهورية الجديدة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجهود مكتب التمييز الدولي التي عززت هذا الإنجاز الكبير على مستوى العالم.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على المضي قدما نحو التمييز والريادة؛ انطلاقا من التاريخ التليد للأزهر الشريف الضارب بجذوره في أعماق التاريخ على مدار أكثر من ألف عام مما عزز مكانة الأزهر الشريف جامعا وجامعة وجعله كعبة العلم وقبلة العلماء من جميع أنحاء العالم.