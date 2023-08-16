وكيل محمد شريف يحسم جدل انتقاله إلى الزمالك

أكد سيد مصطفى الوسيط في انتقال محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي أن هناك نسبة إعادة بيع ١٥% للأهلي في العقد.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"لا يوجد شرط جزائي في العقد خاص بمبلغ معين مقابل عودة اللاعب للدوري المصري".

وتابع :"العقد ينص على منح الأهلي الأولوية حال عودة محمد شريف للدوري المصري فقط ولكن لا يوجد شرط جزائي".

وأكمل :"المنتخب الوطني كلمة السر في رحيل محمد شريف عن الأهلي واللاعب شعر بأنه لن يكون له مكان أساسي وقرر الرحيل لبحث التواجد أساسيا".

وواصل :"محمد شريف لم يتلقى أي عرض من الزمالك أو بيراميدز ولن يلعب لأي نادي في مصر إلا للأهلي".