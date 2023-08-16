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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

صدى البلد

 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي، ينتظر الموقف النهائي من نادي هيونداي جيونبك الكوري الجنوبي، من أجل التنازل عن خدمات البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم الفريق، بالصيف الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما يخص الغيني البيساوي زينهو جانو لم يتم طرحه من الأساس على إدارة النادي الأهلي، للتعاقد معه كما تردد".

وينتظر النادي الأهلي رد إتحاد الكرة حولي طلب الحضور الجماهيري في الموسم المقبل وكذلك تحديد موعد ومكان السوبر بنسخته القديمة.


وأرسل النادي الاهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس. 


وطالب الأهلي معرفة لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.


وقال الأهلي أن هذا الأمر جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.


كما أرسل الأهلي خطاباً آخر لإتحاد الكرة يطلب فيه التواصل مع الجهات الأمنية للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لكافة المباريات في الموسم الكروي الجديد. جاء ذلك بعد التجارب العديدة الناجحة على مدار المواسم الماضية، والدور الكبير لرجال الأمن الموقرين الذين يستحقون التحية والتقدير على الجهود التي بذلوها وكانوا وراء النجاحات التي أعادت الروح للملاعب من جديد.. وأكد النادي في خطابه أن الجهات الأمنية التي تعاونت مع كل عناصر المنظومة وأسهمت في نجاح المسابقات الرياضية في اللعبات المختلفة لن تتأخر كعادتها في تلبية طلب الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في كل المباريات، خاصة أن هذا الحضور الجماهيري يلعب دورًا رئيسيًا في تصنيف المسابقات الكروية على المستوى القاري، وتحديد قيمتها التسويقية، بالإضافة إلى حاجة الأندية للعوائد الإيجابية من وراء مساندة جماهيرها.

 

 

 

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