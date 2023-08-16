مفاجأة.. بطل الدوري السعودي قد يشارك في دوري أبطال أوروبا

أكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي الدوري السعودي يرغبون في الحصول على مقعد لبطل المسابقة، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم المقبل، بمشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 في دور المجموعات.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية،أن المسؤولين السعوديين سيتقدمون بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل مشاركة بطل الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا بداية من النسخة المقبلة.

وترغب السعودية في الحصول على مقعد من المقاعد الإضافية التي سيحدد الاتحاد الأوروبي هويتها، وفقًا للمعايير الخاصة به.