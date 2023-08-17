أزمة جديدة | رئيس لجنة الحكام يقترب من الرحيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك جلسة تجمع بين اتحاد الكرة والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يوم 24 أغسطس الجاري، لحسم مصيره.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيريرا بات قريب من الرحيل، خاصةً بعد الأزمات الأخيرة بين الطرفين، وسمير محمود عثمان وجهاد جريشة مرشحان لخلافته".

أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عن رسوم الاشتراك في بطولة كأس مصر موسم 2023- 2024 إضافة إلى التعليمات الخاصة بالمسابقة المحلية.



وجاءت رسوم اشتراك الأندية التي حددها اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى مسابقة كأس مصر موسم 2023- 2024.



وبلغت رسوم اشتراك أندية الدوري الممتاز التي حددها اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى كأس مصر خمسون ألف جنيه.



فيما بلغت رسوم اشتراك اندية القسم الثاني والثالث والرابع التي حددها اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى مسابقة كاس مصر موسم 2023- 2024 عشرة الاف جنية.

