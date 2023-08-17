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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثروت الخرباوي يكشف كواليس لقاء الشيخ حسان مع إخوان رابعة للتفاوض

ثروت الخرباوي، المفكر
ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شئون حركات الإسلام السياسي

قال الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، إنه عندما ذهب الشيوخ للتفاوض مع صلاح سلطان وعبدالرحمن البر في اعتصام رابعة حتى يتركوا طريق يسمحوا من خلاله السير والمرور إلى مطار القاهرة وعدم توقف مصالح الناس، وكان من بين هؤلاء الشيوخ الشيخ محمد حسان، استنكروا مجيئه وقالوا له: "إنت جاي تتفاوض معنا؟ اجلس وجاهد معنا فنحن نريد رفع راية الإسلام". 


وأضاف الدكتور ثروت الخرباوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، أنه وفقاً لشهادة الشهود في هذا الموقف، وهم الشيخ محمد حسان، والمراكبي وأنصار السنة، أنهم قالوا  للإخوان "لو كنا نعلم أن هذا الاعتصام فيه رفع راية لا إله إلا الله، لكنا فيه قبلكم لكن هذا الاعتصام سيترتب عليه إراقة دماء، ليست دماء الإخوان فقط وإنما دماء الشرطة أيضاً، كما أن هناك إخلال بالأمن والسلم العام  يتسبب فيه هذا الإعتصام، فرد عليهم الإخوان بقولهم: "ليس عندنا رد لكم إلا أننا سنستمر ". 

 

 سعياً في حقن الدماء


وتابع: "الشيخ محمد حسان قال للإخوان أنه لا يريد أن يزايد أحد عليه، وأنه كان في عمرة  ونزل خاصة سعياً في حقن الدماء، ونحن ننتصر للإسلام قبلكم ، وأن ما تفعلوه ليس من الإسلام على الإطلاق".

ثروت الخرباوي صلاح سلطان اعتصام رابعة مطار القاهرة الشيخ محمد حسان

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