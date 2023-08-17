بيقوي العظام والأسنان.. القومي للتغذية ينصح الشباب بتناول الجبن القريش

قال المعهد القومي للتغذية إن الكثير من الشباب والمراهقين الذين يمارسون الرياضة يعتقدون أن تناول الطعام وحده لا يكفى لإمداد الجسم بالبروتين اللازم لبناء العضلات وتعويض الأنسجة التالفة منها.

ونصح المعهد القومى للتغذية إن الشباب بتنوا الجبن القريش كمصدر للبروتين.



وأوضح القومي للتغذية أن الجبن القريش تعتبر عالية فى محتواها من البروتين عالى القيمة الحيوية بالإضافة إلى أنها قليلة السعرات مقارنة بمصادر البروتين الأخرى .



وتابع المعهد :بالإضافة إلى محتواها العالى من الكالسيوم المهم لصحة وسلامة العظام والأسنان.

