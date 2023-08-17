وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يفتتح وحدة طب أسرة المفروزة

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تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية {وحدة طب أسرة المفروزة شرق} بمنطقة غرب الطبية .



و كان في استقبالها الدكتور مؤمن أسامة مدير الوحدة، حيث افتتحت قسم العلاج الطبيعي بالوحدة لتقديم خدمات العلاج الطبيعي في حالات آلام وتيبس المفاصل و آلام العمود الفقري و حالات غضروف الظهر قبل و بعد العمليات الجراحية و حالات الشلل بأنواعه (رباعي-نصفي-وجهي) لخدمة أهالي المنطقة و كذلك تأهيل الأطفال ذوي الهمم.



كما تفقدت العيادات وغرفة المبادرات و عيادة الأسنان وتأكدت من توافر الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات للسادة المنتفعين واستمعت لرأيهم و رضائهم عن الخدمات المقدمة و قد أعرب المترددين عن سعادتهم بتوفير خدمة العلاج الطبيعي بالوحدة مما سيوفر عليهم عبء كبير من تحمل مشقة الذهاب لأماكن بعيدة للحصول على تلك الخدمات .



وقال الدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعي ان افتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال ذوي الهمم بوحدة طب أسرة المفروزة يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات لأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المناطق الطبية لتوفير الخدمات المميزة لجميع المترددين على الوحدات الصحية وجدير بالذكر أن هذا القسم سيخدم أهالي منطقة القباري والمكس والأماكن المجاورة علما بأنه قد تم تجهيز القسم مساهمة من المجتمع المدني في القطاع الصحي.

و قد رافق سيادتها في الزيارة الدكتورة نهاد حسن مدير منطقة غرب الطبية و الدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعي و الدكتورة هبة أمين مدير إدارة الرقابة و المتابعة الداخلية و الدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.

يأتي هذا في إطار الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة ومتابعة لتقديم وتكثيف جميع الخدمات الصحية في مختلف الأماكن بمحافظة الإسكندرية وادخال خدمات صحية جديدة