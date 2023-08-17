الدولار العربي.. كتاب يكشف تورط الإدارة الأمريكية في الإعداد لثورات الربيع العربي

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" بالتحديد سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب 'الدولار العربي"، تأليف: أحمد بن سعدة. ترجمة: غادة توفيق الأشقر.

يسلط هذا الكتاب الضوء على تورط الإدارة الأمريكية في الإعداد لثورات ما أطلق عليه “الربيع العربي” تخطيطاً وتجنيداً وتمويلاً.

تكشف ذلك وثائق ويكليكس، التي تحتجز بريطانيا مدير موقعها أسانج في سجونها بانتظار ترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة إفشاء أسرار الدولة.

يظهر تحليل وثائق ويكليكس آلية عمل هؤلاء الذين تجندهم الولايات المتحدة للعمل من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث في أثناء الثورات الملونة في أوروبا الشرقية وبلدان أخرى، حيث دُرّب هؤلاء الناشطون وفقاً لنظريات جين شارب في العلوم السياسية، قبل اندلاع أعمال الفوضى في تلك البلدان وبلداننا بوقت طويل.

كتاب “الدولار العربي”، تأليف: أحمد بن سعدة. ترجمة: غادة توفيق الأشقر. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.