المريخ البورسعيدي..تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم موسم 2023 / 2024

استقر رئيس مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة محمد ياسين استعداد للموسم الجديد.



وجاء تشكيل الجهاز كالأتى :

محمد ياسين مدير فنى

ولاء حسن مدرب عام

احمد يوسف مدرب عام

محمد فاروق مدرب

ياسر سليمان مدرب حراس المرمي

المدير الإدارى

محمد ابراهيم

الجهاز الطبى

التأهيل و العلاج الطبيعى

طارق شلبي

عمر طارق شلبي

مسؤول مهمات الفريق

إبراهيم مشكاك

ومن جانب اخر فقد إعتمد مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة الكابتن أحمد جوهر ، تشكيل أول جهاز فنى لكرة اليد في بالنادى و ذلك فى إطار سعى مجلس إدارة النادى لزيادة الألعاب للتوسع مستقبلاً ليضم المريخ داخل نشاطه الرياضى عدة ألعاب فردية و جماعية .

و يتكون الجهاز الفنى من كلاً من:

ك/ علي ابو العلا - رئيس جهاز

ك/ أحمد عصمت - مدير فني لفرق قطاع الناشئين

ك/ أحمد جمال - مدرب

ك/ محمد الأدهم - مدرب

ك/ ايمان ابو العلا - مدرب

ك/ أحمد سلامة - مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين

د/ يحيى زكريا - علاج طبيعي و تأهيل اصابات .