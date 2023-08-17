المريخ البورسعيدي..تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم موسم 2023 / 2024

استقر رئيس مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة محمد ياسين استعداد للموسم الجديد.
وجاء تشكيل الجهاز كالأتى :
محمد ياسين مدير فنى
ولاء حسن مدرب عام
احمد يوسف مدرب عام
محمد فاروق مدرب
ياسر سليمان مدرب حراس المرمي
المدير الإدارى
محمد ابراهيم
الجهاز الطبى
التأهيل و العلاج الطبيعى
طارق شلبي
عمر طارق شلبي
مسؤول مهمات الفريق
إبراهيم مشكاك
ومن جانب اخر فقد إعتمد مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة الكابتن أحمد جوهر ، تشكيل أول جهاز فنى لكرة اليد في بالنادى و ذلك فى إطار سعى مجلس إدارة النادى لزيادة الألعاب للتوسع مستقبلاً ليضم المريخ داخل نشاطه الرياضى عدة ألعاب فردية و جماعية .
و يتكون الجهاز الفنى من كلاً من:
ك/ علي ابو العلا - رئيس جهاز
ك/ أحمد عصمت - مدير فني لفرق قطاع الناشئين
ك/ أحمد جمال - مدرب
ك/ محمد الأدهم - مدرب
ك/ ايمان ابو العلا - مدرب
ك/ أحمد سلامة - مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين
د/ يحيى زكريا - علاج طبيعي و تأهيل اصابات .