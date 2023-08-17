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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المريخ البورسعيدي..تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم موسم 2023 / 2024

صدى البلد

استقر رئيس مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة محمد ياسين  استعداد للموسم الجديد.


وجاء تشكيل الجهاز كالأتى :

محمد ياسين  مدير فنى 
ولاء حسن     مدرب عام 
احمد يوسف مدرب عام
محمد فاروق  مدرب 
ياسر سليمان مدرب حراس المرمي

المدير الإدارى 
محمد ابراهيم

الجهاز الطبى 
التأهيل و العلاج الطبيعى 
طارق شلبي
عمر طارق شلبي

مسؤول مهمات الفريق 
إبراهيم مشكاك

ومن جانب اخر فقد إعتمد مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي برئاسة الكابتن أحمد جوهر ، تشكيل أول جهاز فنى لكرة اليد في بالنادى و ذلك فى إطار  سعى مجلس إدارة النادى لزيادة الألعاب للتوسع مستقبلاً ليضم المريخ داخل نشاطه الرياضى عدة ألعاب فردية و جماعية .

و يتكون الجهاز الفنى من كلاً من:

ك/ علي ابو العلا - رئيس جهاز
ك/ أحمد عصمت - مدير فني لفرق قطاع الناشئين
ك/ أحمد جمال - مدرب
ك/ محمد الأدهم - مدرب 
ك/ ايمان ابو العلا - مدرب
ك/ أحمد سلامة - مدرب حراس مرمى قطاع الناشئين
د/ يحيى زكريا - علاج طبيعي و تأهيل اصابات .

 

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