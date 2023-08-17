بلينكن يتحدث هاتفيا مع بول ويلن المعتقل الأمريكي بروسيا منذ 4 سنوات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الجندي السابق في المشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، والمحتجز في سجن روسي حاليًا.

وألقي القبض على ويلان عام 2018، واحتجز لمدة 18 شهرا في سجن ليفورتوفو في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس.

وقالت الولايات المتحدة إن ويلان "محتجز ظلما"، وهو مصطلح يعني أن التهم وهمية وأن القضية ذات دوافع سياسية.

ونقلت تقرير لشبكة سي.إن.إن عن مصدر مطلع قوله إن بلينكن قال لويلان "تمسك الإيمان ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".

وزارت لين تريسي، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، ويلان في مايو في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به.