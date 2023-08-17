بعد أنباء رحيله عن الزمالك.. شيكابالا يشارك جمهوره صورا عبر إنستجرام

شارك محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، جمهورا أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع انستجرام.

و جاء ذلك بعد أن تلقي شيكابالا ٣ عروض من أندية كبيرة حال رحيله عن نادي الزمالك.

وأعلن الإعلامي وكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن عن تلقي شيكابالا ٣ عروض من أندية كبيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب ٱحمد حسن: " خاص.. شيكابالا تلقى ٣ عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لضمه حال رحيله عن الزمالك".

وضرب نادي الزمالك العديد من الأزمات خلال شهر أغسطس الجاري تمثلت في الفشل في تجديد عقود النجوم الي جانب عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وعصفت الأزمات نادي الزمالك خلل شهر اغسطس الجاري ونشبت خناقة بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء و مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وتعرض فريق الزمالك لكرة اليد الي ايقاف القيد محليا ودوليا بسبب المديونية بمبالغ طائلة نظير مستحقات اللاعبين المتأخرة واتحاد اللعبة نفسه.