كلة بيطير.. تعليق ناري من نجم منتخب مصر السابق عن أنباء رحيل زيزو

علق إبراهيم سعيد هيما نجم منتخب مصر السابق علي أنباء رحيل زيزو عن نادي الزمالك.

و كتب إبراهيم سعيد هيما عبر تويتر : رحيل زيزو، دا بجد !!!‏ده بجد !!! ، كلة بيطير😁

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك فكرة التفريط في خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضا من قبل نادي الشباب السعودي يطلب خلاله ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان والد زيزو طلب الموافقة على احتراف نجله إلا أن أحمد مرتضى منصور عضو المجلس أخطره برفض الأمر وفي نفس الوقت رفض أمير مرتضى المشرف على الكرة رحيل زيزو.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونفى مسؤولو الزمالك ما تردد حول موافقة النادي على بيع اللاعب مقابل 6 ملايين دولار.