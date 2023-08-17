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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

صدى البلد

أثارت سيدة الكثير من الجدل على السوشيال ميديا لفقدانها كيلوجرامات من وزنها بسبب تخليها عن عادة يومية لمدة  9 أيام فقد كانت تتناول  تسع علب من رقائق البطاطس في اليوم .

اعتادت تشارلين ماري ،والتي تبلغ من العمر  34 عامًا ، وتزن  3 أرطال في أثقل وزن لها  أنها كانت تتناول يوميا  تأكل 9 عبوات من رقائق البطاطس ، وأحيانًا وجبتين من الوجبات السريعة لتشعر بعدم قدرتها على القيام بأداء مهامها اليومية .

وفقا لموقع  Express ، كانت تشارلين  عرضة لبعض المضايقات من الأطفال الآخرين بسبب حجمها فقد كانت تتناول البطاطس  ، جنبًا إلى جنب مع البسكويت والشوكولاتة إلا أنها بعد التوقف عن عادة الافراد في تلك الأطعمة بدأت في فقدان الكثير من الكيلوجرامات لكن فكرت في الحصول على مزيد من الرشاقة 

أشارت شارلي أن نقطة التغيير في حياتها كانت عندما فقدت صديقتها بسبب سرطان الثدي ، مما جعلها تدرك أنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لفقدان الوزن وتحسين نوعية حياتها.

قد قاد تشارلين البحث إلى التفكير في جراحة إنقاص الوزن وتحدثت في البداية إلى طبيبها العام ، لكن قوائم الانتظار الطويلة كانت باهظة للغاية. بدلاً من ذلك ، اختارت إجراء عملية تحويل مسار المعدة .

تابعت شارلين: "الآن بعد أن فقدت الوزن ، أصبحت لدي طاقة أكثر من أي وقت مضى

وأضافت أنها ما زلت تسمح لنفسي ببعض الحلوى من حين لآخر مثل رقائق البطاطس أو الشوكولاتة ، ولكن باعتدال 

السوشيال ميديا أثقل وزن رقائق البطاطس الوجبات السريعة

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