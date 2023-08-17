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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عقوبات أمريكية على شركات بسبب صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية وإيكواس تعلن تفعيل القوة الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي: لا توجد منطقة على امتداد الدولة من أسوان حتى السلوم لم تصل إليها أيادي التطوير والتنمية
المبعوث الأممي يحذر من عودة الحرب إلى اليمن
مدع عام في جورجيا يطلب محاكمة ترامب في 4 مارس المقبل
جيش الأردن يسقط مسيرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا
واشنطن تفرض عقوبات على جمعية بيئية لبنانية لصلتها بـ"حزب الله"
زيلينسكي يعلن إبحار أول سفينة ضمن ممر أوكرانيا الإنساني البديل

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله، خلال لقائه امس مع أهالي مطروح والسلوم وسيدى براني، إن الدولة تعمل ـ بكل ما أوتيت من قدرة ـ على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة «كورونا»، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها، ترعى في المقام الأول المواطنين وأصحاب الظروف الصعبة.

وأشار الرئيس السيسي في حديثه، إلى الأزمة الاقتصادية "التي يتأثر بها الكثير"، وإلى ارتفاع الأسعار، وقال إنه على علم بذلك، و"إننا كمسؤولين في الدولة نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا وليس لدينا هدفا آخر غير ذلك".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، حذر من أن هناك تهديدات علنية بعودة الحرب إلى اليمن، رغم عدم عودة الأعمال العدائية بين الحكومة والحوثيين إلى مستويات ما قبل الهدنة، مشيرًا إلى "صعوبة حدوث تحسّن مستدام في وضع اليمن، ما لم يجتمع طرفا الصراع لمناقشة حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والمالية والاتفاق عليها".

وذكرت "الراي" أن المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردني أعلنت إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن الطائرة التي تحمل المواد المتفجرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وقالت "القبس" إن الولايات المتحدة، فرضت أمس، قوبات على جمعية بيئية لبنانية ومديرها التنفيذي، على خلفية اتهامات بـ"توفير دعم وغطاء" لعمليات جماعة "حزب الله"، التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع للوزارة، فرض عقوبات على جمعية "أخضر بلا حدود" اللبنانية ومديرها التنفيذي زهير صبحي نحلة.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن المدعية العامة في مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، اقترحت عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والنظر في قضية التدخل بانتخابات 2020، في 4 مارس 2024. وأوضحت المدعية المكلفة بملف ترامب أن المشتبه بهم، بمن فيهم ترامب، يجب أن يمثلوا أمام المحكمة في أوائل سبتمبر، لكي يستمعوا رسميا للتهم الموجهة إليهم. وسيتم إبلاغهم بدقة بتاريخ مثولهم.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن مغادرة أول سفينة من ميناء أوديسا الأوكراني، إلى مضيق البوسفور ضمن الممر الإنساني البديل الذي أعلنته كييف بعد انسحاب روسيا من اتفاق البحر الأسود للحبوب، فيما نددت واشنطن باستمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب، بعد ساعات من قصف روسي على صوامع ومخازن للحبوب في ميناء ريني الأوكراني.

وذكرت "الراي" أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 3 كيانات تتهمها بأنها على صلة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، وذلك في ظل حملة تشنها واشنطن على الساعين إلى دعم حرب موسكو في أوكرانيا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن روسيا تضطر بشكل متزايد إلى اللجوء إلى كوريا الشمالية وحلفائها الآخرين لمواصلة حربها في أوكرانيا، إذ تستنفد الذخائر، وتخسر معدات ثقيلة في ساحة المعركة.

وأشارت "الوطن" إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أعلنت بدء تفعيل القوة الاحتياطية من أجل "استعادة النظام الدستوري في النيجر"، مدينة في الوقت نفسه هجمات أسفرت عن مقتل 17 جنديًا داعية قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى العودة للديمقراطية.

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