دورة تدريبية للنشء ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا

نفذت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء، دورة تدريبية للنشء بقاعة ديوان عام المديرية ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا. "برنامج مشواري ، بالتعاون بين وزاره الشباب والرياضه ومنظمه اليونيسيف "تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

المهارات الحياتية:

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن عملية التدريب تمت على بعض المهارات الحياتية التى نتعامل بها فى حياتنا اليومية وتنمية المهارات الحياتيه للمستفيدين من البرنامج.

ويستفيد من البرنامج المرحلة العمرية من 14 سنة حتى ٢٤ سنة ، من أجل تنمية مهارات الشباب وصقل المهارات والتوعية المجتمعية والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية.

ويتضمن برنامج "مشواري" مجموعة من الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى بناء كوادر شابة تعمل على نشر الوعي والتحفيز على المشاركة المجتمعية بين الشباب، وتعزيز قدراتهم ليصبحوا رواد اجتماعيين قادرين على توليد مبادرات تخدم مجتمعهم والقرى التى يعيشون بها من المحافظات المستهدفة



وقام بالتدريب مدربين برنامج مشواري كل من:الدكتور عماد محمد حلمي ، الدكتور معتز منتصر شاكرمحافظة شمال سيناء

تحت إشراف منسق البرنامج بالمحافظة محمد احمد ابو الليل ، ومتابعة اماني عبد العظيم غريب مدير إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة .