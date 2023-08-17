عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية للنشء ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا

تدريب النشء ضمن مبادرة
تدريب النشء ضمن مبادرة مشواري

نفذت مديرية الشباب والرياضة محافظة شمال سيناء،   دورة تدريبية للنشء بقاعة ديوان عام المديرية ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا. "برنامج مشواري ، بالتعاون بين وزاره الشباب والرياضه ومنظمه اليونيسيف "تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.، و اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

 

المهارات الحياتية:

 

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء،  أن عملية التدريب تمت  على بعض المهارات الحياتية التى نتعامل بها فى حياتنا اليومية وتنمية المهارات الحياتيه للمستفيدين من البرنامج.

ويستفيد من البرنامج المرحلة العمرية من 14 سنة حتى ٢٤ سنة ، من أجل تنمية مهارات الشباب وصقل المهارات والتوعية المجتمعية والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية.

ويتضمن برنامج "مشواري" مجموعة من الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى بناء كوادر شابة تعمل على نشر الوعي والتحفيز على المشاركة المجتمعية بين الشباب، وتعزيز قدراتهم ليصبحوا رواد اجتماعيين قادرين على توليد مبادرات تخدم مجتمعهم والقرى التى يعيشون بها من المحافظات المستهدفة


وقام بالتدريب مدربين برنامج مشواري كل من:الدكتور عماد محمد حلمي ،  الدكتور معتز منتصر شاكرمحافظة شمال سيناء
تحت إشراف منسق البرنامج بالمحافظة  محمد احمد ابو الليل ،  ومتابعة  اماني عبد العظيم غريب مدير إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة  .

txt

استراتيجية جديدة لدمج أبناء شمال سيناء وتغيير نمط الحياة

سيناء الشباب المهارات رواد مبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

نجم الأهلي السابق يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مهاجم الفريق

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مصر ترد على واقعة طائرة زامبيا

ترشيحاتنا

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

زيلينسكي: إبحار أول سفينة شحن من ميناء أوديسا خطوة مهمة

تحرك جديد لأسعار الدواجن.. ومفاجأة في سعر البيض اليوم

بوجاتي تكشف عن نسخة خاصة من ميسترال مطلية بالذهب.. صور

خبراء ينصحون بتغيير 3 إعدادات في هواتف آيفون فورا

دعاء يغفر الذنوب كلها.. أقوى الكلمات التي ذكرها الشيخ الشعراوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. لا يجب تناول القهوة في هذا الوقت

كنز للشعر والبشرة.. احرص على تناول هذا النوع من الفاكهة

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل .. شاهد

حقيقة أضرار القهوة على الإنجاب .. هل تدمر خصوبة البنات؟

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ