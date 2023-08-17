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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الخميس، باستشهاد الفلسطيني مصطفى الكستوني ذو الـ32 عاما من مدينة جنين، متاثراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشاب الفلسطيني الكتسوني استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الاحتلال على جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

أعلام فلسطينية الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الصحة الفلسطينية الشاب الفلسطيني

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