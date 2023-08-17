استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الخميس، باستشهاد الفلسطيني مصطفى الكستوني ذو الـ32 عاما من مدينة جنين، متاثراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشاب الفلسطيني الكتسوني استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الاحتلال على جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.