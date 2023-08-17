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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض يجب البحث عنها للاشتباه في ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل

إرتفاع ضغط دم الحامل
إرتفاع ضغط دم الحامل

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل وتستدعي الاشتباه به. إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية، فقد تكون بحاجة للتواصل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك لتقييم الوضع وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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أعراض يجب البحث عنها للاشتباه في ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل

ارتفاع ضغط الدم: يعد ارتفاع ضغط الدم المستمر قياسيًا (قراءات ضغط الدم الأعلى من 140/90 ملم زئبق) أحد العلامات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم خلال الحمل.

الصداع الشديد: إذا كنت تعاني من صداع شديد ومستمر، خاصة إذا كان غير معتاد عليك، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم.

الضعف العام والدوخة: إذا شعرت بالضعف العام والدوخة المستمرة دون سبب ظاهر، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم.

ضيق التنفس: إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق التنفس الغير معتاد، فقد يكون ذلك نتيجة لارتفاع ضغط الدم.

آلام في البطن العلوي: إذا كنت تعاني من آلام في البطن العلوي، خاصة في منطقة الجهة اليمنى، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل في الكبد المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

احمرار الوجه واليدين والقدمين: قد تلاحظ احمرارًا غير طبيعي في الوجه واليدين والقدمين، وقد يكون ذلك مؤشرًا على ارتفاع ضغط الدم.

إذا كنت تلاحظ أي من هذه الأعراض، يجب عليك التواصل مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك فورًا لتقييم الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة. يُعتبر ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل حالة خطيرة تتطلب رعاية طبية فورية للسيطرة على الضغط وتقليل المخاطر المحتملة.

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