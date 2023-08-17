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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة إحدى موظفات وزارة الصحة الفلسطينية برصاصتين خلال المواجهات مع الاحتلال بجنين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إصابة إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين صباح اليوم، الخميس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم، باستشهاد الفلسطيني مصطفى الكستوني ذو الـ32 عاما من مدينة جنين، متأثراً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الشاب الفلسطيني الكتسوني استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الاحتلال على جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

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