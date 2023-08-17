خبيرة اقتصادية: مشروعات غرب مصر نموذج لعبقرية المكان

أكدت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، أن مشروعات غرب مصر تعتبر نموذجا لعبقرية المكان وشخصية مصر التي تحدث عنها من قبل عبقري الجغرافيا جمال حمدان، موضحة أننا نطبق نظريات بمنتهى الأريحية في هذه المناطق التي تمتعت بالبعد الاستراتيجي المصري والقوة الشاملة الضاربة لمصر لحماية هذه المناطق.

وقالت “علي”، خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، إن “الدولة تعمل على عدة محاور، منها محور الحيز الجغرافي لمصر، والذى قمنا بعمل شرايين جديدة للحياة فيه بالتطور الآمن الموجود بالطريق الساحلي وغيره من شبكات الربط الموجودة في هذه الأماكن الغربية وغيرها”.

وأضافت أن المحور الثاني وهو خلق مجتمعات عمرانية جديدة، حيث تم إنارة العقول وخلق وسط جديد يبعد بعيدا عن التطرف والإرهاب، وربطنا نظريتنا فى ربط التعليم الفني بسوق العمل ما يتطلبه الجامعات المصرية والتخصصات المطلوبة فى المنطقة، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة التكنولوجية.

