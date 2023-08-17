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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي عن لقاء الرئيس بأهالي مطروح أمس: يعكس الاهتمام ببناء الوعي

الكاتب الصحفي أيمن
الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد

قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح أمس كان لقاءً يعكس مدى الإرادة السياسية واهتمامها ببناء الوعي العام والتواصل مع جميع مكونات الشعب المصري بالذهاب إلى المواطن فى الأرض، مع افتتاح إنجازات وليس شعارات.

وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بقيادة الرئيس السيسي الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الشاملة لبناء دولة جديدة عصرية تستهدف تعزيز القدرة الشاملة للدولة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر قدرة، وبكل ما أوتيت من قدرة تعمل على تحسين حياة المواطن وتحقيق أهداف الأمن القومي المصري.

أيمن عبد المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهالى مطروح الإرادة السياسية مكونات الشعب المصري الشعب المصري

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