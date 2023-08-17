كاتب صحفي عن لقاء الرئيس بأهالي مطروح أمس: يعكس الاهتمام ببناء الوعي

قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح أمس كان لقاءً يعكس مدى الإرادة السياسية واهتمامها ببناء الوعي العام والتواصل مع جميع مكونات الشعب المصري بالذهاب إلى المواطن فى الأرض، مع افتتاح إنجازات وليس شعارات.

وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه بقيادة الرئيس السيسي الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الشاملة لبناء دولة جديدة عصرية تستهدف تعزيز القدرة الشاملة للدولة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة المصرية لا تدخر قدرة، وبكل ما أوتيت من قدرة تعمل على تحسين حياة المواطن وتحقيق أهداف الأمن القومي المصري.