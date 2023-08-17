نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل مبادرة «لم الشمل» داخل القلعة البيضاء

دعا حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، جميع رموز النادي والفرق الرياضية إلى الاجتماع يوم الجمعة المقبل فى السادسة مساءً من أجل إيجاد حلول للمشاكل والأزمات.

وقال عبد اللطيف، فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "سأتواصل مع جميع رموز النادي، ومنهم أيمن يونس ومحمد صلاح وحسن شحاتة للتواجد فى نادي الزمالك يوم الجمعة فى السادسة مساء لعقد جلسة واجتماع داخل النادي".

وأضاف: "هذا وقت أولاد النادي لمساندته فى هذه المحنة الصعبة للعودة مرة أخرى إلى البطولات بعد هذا الموسم الصعب على الجماهير".

واختتم: "أتمنى أن نجلس مع مجلس الإدارة من أجل مصلحة الزمالك، وهذا نادينا الذى صنع تاريخنا وتاريخ جميع رموز النادي".