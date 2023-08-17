بكاش مايوه.. إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور |شاهد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بكاش مايوه على البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية رفقة أسرتها.

وخاضت إيمان العاصي، السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عن ما جسدته من قبل.



حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفيابنهبطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.