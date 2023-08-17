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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 7 ملايين جنيه.. سقوط مستريح العقاقير الطبية بسوهاج

صدى البلد

تمكّن ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بالتعاون مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط حاصل على بكالوريوس علوم، في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ إثر اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين و500 ألف جنيه، من 20 شخصًا.

وذلك بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده، ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "حسام ا م ع- 31 عاما- مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 شخصًا آخرين، يقيمون دائرة المحافظة".

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يفيد بتضررهم من "أحمد ف ا ح- 38 عامًا- حاصل على بكالوريوس علوم- ويقيم دائرة مركز شرطة أخميم"؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 7 ملايين و500 ألف جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة العقاقير الطبية من خلال شركة خاصة كائنة بدائرة القسم مقابل حصولهم على أرباح شهرية 8% من قيمة رأس المال إلا أنه لم يفٍ بوعده.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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