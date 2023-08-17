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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تعمل بقوة لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية

صدى البلد

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال لقائه أمس مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني- أن الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي جاءت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة "كورونا"، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها، ترعى في المقام الأول المواطنين وأصحاب الظروف الصعبة.
ففي صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "السيسي: الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال إن الدولة المصرية في صراع مع الظروف التي تولدت جراء الأزمتين، وشدد على أن الظرف الاقتصادي يعد تحديا للدولة "ونحن مصرون على مواجهته".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أشار إلى الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها الكثير، وإلى ارتفاع الأسعار، وقال إنه على علم بذلك، و"إننا كمسؤولين في الدولة نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا وليس لدينا هدف آخر غير ذلك".
وتابعت أن الرئيس السيسي تطرق إلى أن مصر صادفتها تحديات كبيرة على مدى السنوات الماضية، و"بفضل الله -سبحانه وتعالى- والجهد والإرادة، نعبر هذه التحديات"، واستذكر الرئيس السيسي التحدي الكبير الذي واجهته الدولة المصرية خلال 1967، والذي نجحت الدولة في عبوره واجتيازه في 1973.
وفي (السياسة).. وتحت عنوان "السيسي: مصر في صراع مع الوضع الاقتصادي.. وستتخطاه".. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال "إنه لا تمر أزمة على مصر إلا ونحن متأكدين أنها ستمر بالإرادة والعمل والتخطيط، وقبل كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى.. اطمئنوا، سنعبر هذه التحديات كما عبرنا تحديات أخرى خلال السنوات الماضية بالجهد والإرادة".
وتحت عنوان "الرئيس المصري: سأعمل على تطبيق ما يمكن من مقترحات الحوار الوطني وفق صلاحياتي الدستورية".. ذكرت صحيفة (الراي) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد- في تدوينه على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس- أنه تلقى مجموعة من المقترحات التشريعية والإجراءات من مخرجات الحوار الوطني، ولفت إلى أن المقترحات التشريعية والإجراءات التنفيذية كانت في محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية، كما أنه سيحول المقترحات الصادرة من الحوار الوطني إلى الجهات المعنية، وأكد أنها ستدرس المقترحات وتطبق ما يمكن منها.

 

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