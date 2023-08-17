ياسمين فؤاد تشارك بالمؤتمر الإفريقي للبيئة في أديس أبابا

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، وانطلقت أعمال الشق الخاص بالخبراء في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس، يليه اجتماعات الشق الوزاري يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الدورة تأتي تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.

الالتزام الجماعي للقارة الإفريقية

وأضافت أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الالتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الدورة تهدف إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة في مساهمته في البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الأفريقية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة البيئة على هامش فعاليات المؤتمر عددا من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك.