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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلاح الجو الأوكراني يسقط طائرة روسية من طراز كا 52 في باخموت

مروحية كا 52 الروسية
مروحية كا 52 الروسية

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الخميس، أنه نجح في إسقاط مروحية روسية من طراز كا 52 في محيط مدينة باخموت.

وتواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد على كافة محاور القتال، وبالرغم من عدم تمكنها من تحقيق تقدم ملموس على أرض المعركة وكسر الدفاعات الروسية الحصينة، إلا أنها استطاعت استرجاع عدة بلدان صغيرة من يد القوات الروسية متمركزة.

وأعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، نجاحها على الجبهة الجنوبية الشرقية حيث حررت مستوطنة واحدة في اليوم السابق.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فقد استعاد الجيش الأوكرانية قرية أوروزين من القوات الروسية في جنوب شرق البلاد.

وتعتبر أوروزين ، الواقعة على أطراف منطقة دونيتسك ، أول قرية تقول كييف إنها استعادت السيطرة عليها منذ 27 يوليو ، في علامة على التحدي الذي تواجهه أوكرانيا في التقدم عبر خطوط دفاعية روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

وقال المتحدث العسكري اندريه كوفاليوف للتلفزيون الوطني الأوكراني أن القوات الأوكرانية نجحت في تحرير اتجاه جنوب اوروزين.

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