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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر يوجه بتوفير كل سبل الرحة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

تنطلق أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل الموافق 19/8/2023 ، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 .

وأوضح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني كما هو معمول به في الدور الأول، لأن هذه أخر وأهم مرحلة في تحديد مستقبل الطلاب، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر  أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، شدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب.

من جانبه بين الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد والتجهيزات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بعد انتهاء أعمال الدور الأول مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن الامتحانات في شكلها الجديد كان لها دور كبير في القضاء على ظاهرة الغش، كما كان لالتزام الطلاب والملاحظين في الالتزام بالتعليمات دور في نجاح امتحانات الدور الأول.

ومن جانبه أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن المستشارين المسؤوين عن الأسئلة بدأوا عملهم منذ بداية إعلان النتيجة وانتهوا من كتابتها وتم  الطباعة يوم الخميس 10/ 8/ 2023 وتم إرسال أوراق الأسئلة  يومي 11 و 12  من الشهر الجاري إلى مراكز توزيع الأسئلة، مضيفا أنه استعدت المناطق استعدادا كاملا لعمال الامتحانات، وتم إرسال جميع خطابات الندب والملاحظة إلى جميع المناطق الأزهرية وعددها 11 الف خطاب ندب خارجي و9 آلاف ندب داخلي ليكون عدد من يشارك في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 20 ألف على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131 ، ومن القسم العلمي بنين 8648 ، ومن الفتيات 7807 ، بإجمالي 16455.

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