عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على مسافة 170 كيلومترا.. شرم الشيخ تستضيف السباق الدولي للدراجات

فودة مع منظمي الدراجات
فودة مع منظمي الدراجات

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أعضاء مجلس إدارة شركة ايجلز لإدارة الأنشطة الرياضية من بينهم  فيليب برسوم، وموسى ابو طالب.

ويأتي ذلك من أجل  التنسيق نحو اقامة سباق الدراجات الهوائية " تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم ، وأعلن ممثلو الشركة المنظمة عن اختيار شرم الشيخ مدينة السلام العالمي لاستضافة الحدث الدولي الهام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح ممثلو الشركة المنظمة، أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة  170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ.

الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة علي طريق السلام بشرم الشيخ

الثالثة لمسافة 40 كم علي الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين

الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ

يشار إلي أنه متوقع أن يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة، إضافة إلى مشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة ، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمنظمين بفرنسا لثقتهم وحماسهم علي استضافة شرم الشيخ لتلك الفعالية الهامة والتي تعتبر أحد أهم عناصر التراث الفرنسي الهامة.

 ودعا المحافظ خلال اللقاء جميع الرياضيين ومواطني شرم الشيخ للمشاركة في السباق حيث ستقوم الشركة بتوفير الدراجات الهوائية اللازمة للسباق لحرصهم علي مشاركة الجميع في هذا الحدث الهام.

فودة

FB_IMG_1692254783657~2
FB_IMG_1692254783657~2
FB_IMG_1692254788105~2
FB_IMG_1692254788105~2
شرم الشيخ تستضيف السباق الدولى للدراجات جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

900 جنيه| هزة قوية تضرب الذهب عالميًا وهذا سعره الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن الآن.. ومفاجأة فى ثمن البط والبانية

غضب واتهامات وقرار ناري.. القصة الكاملة لعرض ضم زيزو بمبلغ خيالي

خلال إجازة الصيف.. حقيقة انفصال نانسي عجرم وفادي الهاشم

نجم الأهلي السابق يزف خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء بشأن المهاجم الجديد

بالأسماء .. السماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

مفاجأة جديدة بشأن عرض الشباب السعودي لـ ضم زيزو

موضوعات متعلقة

فودة يناقش مع مدير جهاز تعمير سيناء إنارة طريق حمام موسى

فودة يعلن تشكيل لجنة لمتابعة تحويل شرم الشيخ لـ مدينة خضراء

ترشيحاتنا

لا ترسلوا الأسلحة.. منظمات مجرية توجة رسالة هامة إلى أوروبا بشأن أوكرانيا

غرامة 1000 جنيه|احذر الامتناع عن وضع بطاقة كفاءة استخدام الطاقة على الأجهزة الكهربائية

مفاجأة في صفقة محمد صلاح.. خطوة واحدة تفصله عن الدوري السعودي

تفاصيل إطلاق الشمس عواصف أقوى وأكثر انتظاما.. هل هذا مؤشر خطير؟

بعد اختياره قائما بأعمال رئيس نادي الزمالك.. 5 عقبات تواجه أحمد مرتضى منصور

سعر جيلي GX3 Pro الهاتشباك الجديدة فى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

خبير تغذية يحذر: أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا

تحذير عاجل من الأرصاد| سيول بتلك المناطق.. وهذه التعليمات

سعر إطلالة إليسا يثير جدلا على السوشيال ميديا

فيديو

مصداقية ومهنية.. مادلين طبر تشيد بموقع صدي البلد وتوجه الشكر لإدارته

هقتحم بيته.. تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام تضعها في مرمى النقد

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ