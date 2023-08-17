على مسافة 170 كيلومترا.. شرم الشيخ تستضيف السباق الدولي للدراجات

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أعضاء مجلس إدارة شركة ايجلز لإدارة الأنشطة الرياضية من بينهم فيليب برسوم، وموسى ابو طالب.

ويأتي ذلك من أجل التنسيق نحو اقامة سباق الدراجات الهوائية " تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم ، وأعلن ممثلو الشركة المنظمة عن اختيار شرم الشيخ مدينة السلام العالمي لاستضافة الحدث الدولي الهام في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح ممثلو الشركة المنظمة، أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة 170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ.

الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة علي طريق السلام بشرم الشيخ

الثالثة لمسافة 40 كم علي الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين

الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ

يشار إلي أنه متوقع أن يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة، إضافة إلى مشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة ، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمنظمين بفرنسا لثقتهم وحماسهم علي استضافة شرم الشيخ لتلك الفعالية الهامة والتي تعتبر أحد أهم عناصر التراث الفرنسي الهامة.

ودعا المحافظ خلال اللقاء جميع الرياضيين ومواطني شرم الشيخ للمشاركة في السباق حيث ستقوم الشركة بتوفير الدراجات الهوائية اللازمة للسباق لحرصهم علي مشاركة الجميع في هذا الحدث الهام.

فودة

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