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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يوافق على افتتاح أول مدرسة إعدادية ثانوية رياضية بمطروح

مدرسة رياضية بمطروح
مدرسة رياضية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موافقة  الدكتور رضا حجازى 
وزير التربية و التعليم على افتتاح مدرسة سيدي عبد الرحمن الإعدادية الثانوية الرياضية كأول مدرسة رياضية بمحافظة مطروح.

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وأكد أن افتتاح هذه المدرسة يعد نقلة نوعية في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بمطروح بما يواكب جهود التنميه بالمحافظة.

من جانبه، أوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن الدكتورة منى يحيى، مستشار التربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، قامت بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية لمعاينة المنشآت الرياضية بالمدرسة، كذلك القرية الرياضية بسيدى عبد الرحمن، حيث أوردت اللجنة في تقريرها التفصيلي عقب معاينة مقر المدرسة توافر عدد كاف من الفصول لاستيعاب الطلاب وغرف التدريس ومعامل  التكنولوجيا والحاسب الآلي والعلوم وغرف الإداريين وغرف تغيير الملابس خاصة بالطلاب ودورات المياه، بالإضافة إلى وجود ملعب بالمدرسة يصلح لدخول بعض الشعب التدريبية مثل كرة القدم وألعاب القوى والكاراتيه.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدرسة الرياضية الجديدة تعد نقلة نوعية تربوية رياضية بالمحافظة، خاصة أن تلك المدرسة تعد فريدة من نوعها بمنطقة غرب مصر، ما يساهم في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي وإعداد أبطال بجميع الألعاب الرياضية قادرين على التمثيل القومي بالبطولات الدولية

بينما وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير د للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ومديرية التربية والتعليم بمطروح برئاسة عمرو شحاتة، وكيل الوزارة، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج، والدكتورة منى يحيى، مستشار التربية الرياضية والعسكرية، بعد الموافقة على افتتاح المدرسة الرياضية.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة المدرسية ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير الرياضة المدرسية والارتقاء بها والتوسع في إنشاء المدارس الرياضية.

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