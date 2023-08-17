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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متحورEG.5 يثير الجدل.. تعرف على الفرق بين أعراض البرد وكورونا

الفرق بين أعراض
الفرق بين أعراض البرد وكورونا

أثار متحور كورونا الجديد "إي جي 5" والمعروف عالميا باسم EG. 5 حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. 

 EG. 5 إي جي 5

جاءت حالة القلق من بعض المواطنين من متحور إي جي 5  بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 100 إصابة بـ EG. 5 في 51 دولة.

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن متحور EG. 5  المنحدر من متحور أوميكرون  ينتشر بسرعة مقارنة بالمتحورات الأخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالميّ لـ"إي جي 5" أكثر من 17% خلال 4 أسابيع فقط.

الفرق بين أعراض كورونا والبرد 

وفي هذا السياق، كشف طبيب بريطاني شهير، يدعي  الدكتور يوهانس أويسكي في حديثه لموقع “اكسبريس” عن الفرق بين البرد وفيروس كورونا ومتحوراته. 

 وقال الطبيب البريطاني إن أعراض فيروس كورونا تشمل: “الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان الذوق أو الشم والتعب وآلام الجسم". 

وأضاف أن  أنفلونزا الصيف يمكن أن تسبب الحمى والسعال والتعب وآلام الجسم، موضحا: "الفرق الرئيسي بين أعراض الأنفلونزا و كوفيد فقدان التذوق أوالشم، وهو أكثر شيوعًا في حالات كورونا".

 الفرق بين أعراض البرد وكورونا  

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وعن فرق مدة استمرار الأعراض، لفت  الدكتور يوهانس أويسكي: "تستمر أعراض كوفيد عادة لمدة أسبوعين، وعادة ما تستمر أعراض أنفلونزا الصيف لمدة أسبوع تقريبا".

متحورات فيروس كورونا 

ونبه الطبيب أنه سواء كان الشخص يعاني من أحد متحورات فيروس كورونا أو نزلة برد فإن طريقة التعافي منهما لن تختلف كثيرا، وأهمهما الراحة وشرب السوائل وتناول الأدوية اللازمة مع اتباع نظام غذائي صحي للمساعدة في إدارة العدوى.

ومع ذلك، يُنصح بمراقبة الأعراض في حالة استمرار تفاقمها أو استمرارها لفترة طويلة، الأمر الذي يتطلب استشارة طبية، لذا عندما تكون مريضا بفيروس كوفيد أو الأنفلونزا، يمكنك نقل العدوى للآخرين القريبين منك، فتجنب الاقتراب منهم حتي التعافي.


 

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