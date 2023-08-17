خرجت عن السيطرة.. الجارديان تبرز جنون ظاهرة «البقشيش» في أمريكا

سلّط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الضوء علي ثقافة الإكراميات، أو ما تمسي البقشيش، وكشفت أنه يتعين علي المرء دفع 20% على الأقل من الوجبة، ودولار واحد على الأقل على مشروب في الحانات، مما يُسبب ذلك دائمًا إرباكًا للسيّاح الأوروبيين.

وأوضحت الجارديان أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت ثقافة البقشيش مُنتشرة في كل مكان، وانتشرت في العديد من مجالات التجارة الجديدة، حتى أن الأمريكيين يشعرون بالارتباك بشأن متى وأين تكون الإكرامية مناسبة.

لا توجد حاليًا أي معاملات دفع تقريبًا في الولايات المتحدة لا تتضمن مطالبة بتقديم بقشيش.

إذا ذهبت للحصول على فنجان قهوة أو الحصول على طلب شراء في الخارج، على سبيل المثال، فمن المؤكد تقريبًا أن الشاشة الإلكترونية ستدور في اتجاهك، تسألك عما إذا كنت تريد إضافة إكرامية بنسبة 20% أو 25% أو 30%.

ولكن الأمر الأكثر إرباكًا هو أنك إذا ذهبت إلى المتجر المحلي لشراء نصف لتر من الحليب أو علبة من رقائق البطاطس، فستظل هناك احتمالات بأن ترى شاشة التلميح هذه موجهة إليك.

أصبحت أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك الرسائل التي تسألك علي إمكانية دفع البقشيش، منتشرة في كل مكان خلال الوباء، وكان الكثير سعداء بدفع المزيد للحفاظ على استمرار الأعمال، بحسب وصف الجارديان.