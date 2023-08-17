طبقا لإفصاحها لـ البورصة ..تعرف على إيرادات فودافون مصر خلال النصف الأول

جمعت شركة فودافون مصر إيرادات، خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024، بقيمة 21.7 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 17.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة 27.1% طبقا لإفصاحها للبورصة المصرية.



وبحسب نتائج أعمال فودافون العالمية، بلغ عدد عملاء الوحدة المصرية 46.22 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 45.49 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي، بزيادة 730 ألف مشترك جديد فى الربع الثاني من العام الحالي



وبلغت نسبة العملاء بنظام الفاتورة بشركة فودافون نحو 11.3% من إجمالي عملاء الشركة



ويبدأ العام المالي لـ فودافون العالمية في أبريل من كل عام، وينتهي في مارس من العام التالي له.