حزب الغد: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني ضمانة حقيقية لنجاحه

أشاد الدكتور صديقى عفيفى، نائب رئيس حزب الغد لشئون التعليم، باستجابة الرئيس السيسي، الفورية لمخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وإحالته لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية.

وأكد “عفيفى”، فى بيان صحفى له، أن استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى تؤكد أنه الضامن الحقيقى لنجاح الحوار الوطنى وتنفيذ توصياته على أرض الواقع ، وظهر ذلك من خلال استجابته السريعة ومتابعته الدائمة لكل ما يدور فى جلسات الحوار الوطنى.

وأشار نائب رئيس حزب الغد لشئون التعليم إلى أن الرئيس السيسى يثبت كل يوم أنه يسعى لتحقيق إصلاح سياسى واقتصادى ، ولذلك جاءت دعوته لإجراء الحوار الوطنى من أجل اصطفاف القوى السياسية لبلورة مجموعة من المقترحات تكون بمثابة توصيات قابلة للتنفيذ ، وتكون فى مصلحة المواطن والوطن.

وأوضح أن نجاح الحوار الوطنى ظهر من خلال تبادل وجهات النظر المختلفة فيما بين كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها ، الأمر الذى يؤكد أن الحوار الوطنى نجح فى تجميع كل القوى السياسية من أجل الاصطفاف حول الوطن بعيدا عن أى مصالح حزبية ضيقة.