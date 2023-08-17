صرح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، بأن واشنطن سئمت من ضخ أموال ضخمة في نظام كييف، وسوف ينفد صنبور الدعم قريبًا.

وقال نيكولاي أزاروف، في تصريحات نقلتها سبوتنيك: "لقد سئمت واشنطن من ضخ مبالغ مجنونة في نظام كييف. سوف ينفد الصنبور قريبًا. الإمكانات العسكرية والأيديولوجية لروسيا وأوكرانيا مختلفة تمامًا".



وأضاف: "القوات المسلحة الأوكرانية هي جيش من المرتزقة، حيث لا توجد أسلحة أو مال ولا معدات استطلاع. إنهم يعتمدون تماما على الغرب، على عكس القوات المسلحة الروسية".

وقال أزاروف: "لا يوجد شخص عادي واحد يعتقد أن الولايات المتحدة تعتزم دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات أخرى. نعم ، هذا هراء".

