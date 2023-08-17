بنسبة نجاح 97.56%|وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 96.43 %، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 100%، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 97.56%.

جدير بالذكر أنه بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.