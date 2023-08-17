اقترح مجلس الدوما الروسي على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الحضور إلى شبه جزيرة القرم على رأس بعثة مراقبة دولية.

جاء ذلك بعدما اقترحه نائب مجلس الدوما عن سيفاستوبول دميتري بيليك، حسبما نقلت “نوفوستى”، حيث قال: "لسنا بحاجة إلى استفتاءات جديدة، وساركوزي يعرف ذلك مثل أي شخص آخر. لقد تم إجراء استفتاء بالفعل، وهذا يكفي. وإذا كان ساركوزي قلقا للغاية بشأن مصير شبه جزيرة القرم الروسية، فليأت على رأس مهمة مراقبة إلى شبه الجزيرة، ويتحدث إلى الناس، وسيكون ذلك كافيا للقادرين على الفهم".

وتابع النائب: "ربما سيعود ساركوزي إلى أعلى مراتب السلطة، بالتالي فهو يعد الفرنسيين بأن الإنفاق على أوكرانيا لا جدوى منه اليوم، على الأقل فيما يخص محاولاتهم لاستعادة شبه الجزيرة الروسية".

وصرحت القيادة الروسية مرارا وتكرارا أن سكان القرم صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا بطريقة ديمقراطية، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.