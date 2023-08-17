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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختبارات محو الأمية تحت إشراف هيئة تعليم الكبار بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 نظمت هيئة تعليم الكبار بالبحر الأحمر، بتوجيهات من اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، وتحت إشراف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية، اختبارات محو الأمية لمجموعة من الشباب من مختلف الفئات العمرية.

تابعت نورة عطية، مسؤولة وحدة السكان بمدينة الغردقة، سير الاختبارات التي أقيمت بحضور مها محمد جلال الدين، مدير عام هيئة تعليم الكبار، ونصر إبراهيم علي، مدير وحدة السكان بديوان عام البحر الأحمر، وشيرين عبد المجيد، رئيس قسم محو الأمية بالمدينة، ومجدي حسين علي، منسق وحدة السكان بالهيئة، بالإضافة إلى مديرة المتابعة والعلاقات العامة بالمدينة.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية واهتمام السلطات المحلية بالشأن السكاني، حيث تم تنظيم هذه الفعالية لتعزيز الجهود المبذولة لمحو الأمية وتوفير فرص تعليمية للشباب، من خلال إجراء اختبارات تقييمية لقياس مستوى القراءة والكتابة، وتقديم الدعم والتدريب اللازم للأفراد الذين يحتاجون إلى تحسين مهاراتهم.

تعكس هذه الجهود التزام البحر الأحمر بتطوير وتحسين مستوى التعليم والمعرفة بين أفراد المجتمع، وتأتي في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المدينة وتحقيق التقدم المستدام.

 

التعليم والمعرفة البحر الأحمر التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عمرو حنفى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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