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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس مجلس أمناء جامعة "إسلسكا": مهتمون بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

صدى البلد

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.
وخلال اللقاء أكد السفير هشام بدر أن النجاح الذي حققته المبادرة الوطنية في دورتها الأولى والتي انتهت بعرض حلول مشكلات البيئة وتغير المناخ والمشروعات الفائزة أمام العالم بمؤتمر المناخCoP27  بمدينة شرم الشيخ كانت قد حظيت بإشادة الجهات الدولية والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية المبادرة على المستوى الوطني والدولي.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ مشروعات خضراء ذكية من خلال تعظيم استخدام الحلول المناخية وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز التنسيق والشراكات بين أصحاب المصلحة في كل المحافظات لنشر الوعي المجتمعي بشأن تحديات تغير المناخ، بالإضافة إلى تمكين الفئات المختلفة في المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء وقطاع الأعمال، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وإيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ، وبناء قدرات الكوادر بالمحافظات. 

وأضاف أن أهداف المبادرة تضمنت كذلك الشراكة الذكية المحلية والوطنية والدولية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد فرص استثمارية وآليات لتمويل تلك المشروعات.

وأكد المنسق العام للمبادرة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتشبيك الفائزين مع شركاء المبادرة والجهات الاستثمارية والتمويلية المختلفة، بهدف التوسع في تلك المشروعات وتقديم الدعم الفني والتقني والمالي لها، مشددًا على أهمية نشر الوعي بمفهوم تغير المناخ بجميع محافظات مصر ويتم ذلك من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها المبادرة بالجامعات والمحافظات وجميع مراكز الشباب بالإضافة إلى البرامج التخصصية التي تقدم اونلاين على المنصات الخاصة بالمبادرة لتقديم الدعم لمقدمي المشروعات والراغبين في الاشتراك بالدورات القادمة.

وأشار السفير هشام بدر إلى أهمية المبادرة  باعتبارها نموذج غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة نابعة من محافظات وقري جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الغرض من هذه المبادرة هو إيجاد حلول حقيقية على واقع الأرض. 

كما استعرض بدر أمثلة للشراكات بين عدد من المنظمات العالمية وعدد من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى من المبادرة لتوفير التمويل اللازم لها.
ومن جانبه أشار د.على المليجى إلى حرص الجامعة واهتمامها بالتعاون مع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وشارك باللقاء فريق عمل المبادرة؛ نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكية، نيفين خليفه مدير وحدة الاتصال بالمبادرة، منه يحي مشرف العمليات بالمبادرة، ومن الجامعة د.كريم الحناوى أمين عام جامعة اسلسكا، د.محمد العيسوى مدير برامج البكالوريوس، د.حسام رشاد مدير جودة البرامج، مديحه عاشور المسئول الإعلامى، مريم كازمانى مسئول التسويق الرقمى بالجامعة.

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