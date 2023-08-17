قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة جامعة سفنكس الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2023 الخاص بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة سفنكس.

الجريدة الرسمية

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.