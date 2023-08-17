رسالة عاجلة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إلى العاهل السعودي

أرسل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، اليوم الخميس، رسالة شكر وعرفان إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهما المشرفة بجانب الشعب اليمني وقيادته السياسية.

وأعرب العليمي، في رسالته باسم مجلس القيادة والحكومة، عن امتنان واعتزاز الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعباً بمواقف قيادة المملكة الأخوية في مختلف المراحل والظروف.

كما ثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاستجابة العاجلة لطلب دعم الموازنة العامة للدولة من جانب المملكة السعودية، بما يجسد التزامها الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية اليمن وازدهاره والدفاع عن مصالح شعبه وهويته ومكتسباته الوطنية.

وقال العليمي، إن توجيهات الأمير محمد بن سلمان بتسريع الدعم الجديد المقدر بـ 1.2 مليون دولار إلى اليمن وايداع الدفعة الأولى منه مثلت رسالة حاسمة بأن لـ صنعاء أشقاء أوفياء.

وأضاف العليمي، في رسالته، أن المملكة العربية السعودية ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني.