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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية، خلال احتفالية بديوان عام المحافظة.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان التكريم يأتى تشجيعًا للطلاب على الاستمرار في التفوق وتقديراً لما حققوه مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.
 

وأشار اللواء أحمد راشد ان المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبناءها لتحفيز كافة الطلاب على التفوق والنجاح . موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم . 


وضمت قائمة الطلاب المكرمين، من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم ( فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبه الأدبية وترتبيه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية . 
وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم  ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبه الأدبية وترتيبه الأول  والطالبة رحمه ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبىة وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الادبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب احمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبه الادبيه ( كفيف ) وترتيبه الثالث.


وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبة هاجر عادل سعيد بادارة الهرم التعليمية بشعبه ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول 
والطالبه هايدى سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعى ( بستنة) وترتيبها الأول .

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