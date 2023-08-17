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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد مقابلات الطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان، لقاءات مقابلة المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا يومي الأحد والاثنين 20 و21 أغسطس 2023 بقاعة الاجتماعات بالدور الأرضي مبنى رئاسة الجامعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 8 مساءً، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وأصدرت جامعة حلوان بيانا رسمياً أكدت خلاله أنه يجب على الطلاب والمتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا، خلال المقابلة الشخصية، إحضار استمارة التطوع وصورة شخصية وصورة الكارنيه وصور البطاقة الشخصية.

وكانت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان، طرحت استمارة للطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم الأسبوع، وحددت مجموعة من البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي، وصورة شخصية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، ورقم المحمول، والبريد الإلكتروني، مع تحديد الحالة الدراسية، ومهارات المتطوع في اللغات والترجمة والحاسب الآلي، وكذلك مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم أي أحداث سابقة، مع تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أو الافتتاح ومراسم الختام، أو تنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشآت، والمبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.

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