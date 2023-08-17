الأهلي يسدد مستحقات ميتلاند في صفقة إمام عاشور

أنهت إدارة الأهلي إجراءات سداد القسط الثاني والأخير من صفقة مستحقات ميتلاند الدنماركي الخاصة بإنتقال إمام عاشور لاعب الوسط الدولي للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وكان الأهلي قد ضم اللاعب مقابل 3 مليون دولار تنازل فيها إمام عاشور عن 200 ألف دولار مستحقات له لدي النادي الدنماركي ثم حول مسئولي القلعة الحمراء وقت التعاقد 1.5 مليون دولار ثم تم تحويل الجزء الثاني وقيمته 1.3 مليون دولار قبل ايام.



كما قامت إدارة الأهلي بصرف 3.5 مليون جنيه مصري لإمام عاشور مقدم تعاقده ، فيما حول الأهلي 1.1 مليون دولار لفريق الجيش الملكي المغربي قيمة القسط الأول من مستحقاته نتيجة بيه رضا سليم للقلعة الحمراء، وكان الأهلي قد تلقي إخطاراً قبل ايام بتحويل 3 مليون و250 ألف دولار من الوكره هي قيمة إنتقال حمدي فتحي للفريق القطري.