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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية تستكملان أنشطة الدمج المجتمعي بالمراكز

صدى البلد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفيذ أنشطة الرسم على الجدران، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة "شباب للمستقبل".

يستمر التدريب لمدة يومين بمركز شباب حلميه الزيتون بمحافظه القاهرة، والذي يشمل تعريف الشباب بأهمية الدمج المجتمعي بين الفئات المستهدفة بمراكز الشباب، حيث يسعى النشاط إلى استقبال شباب من ذوي الهمم وشباب الوافدين، وتنظيم مجموعة من أنشطة الدمج؛ والتي تشمل رسم مجموعة من الجداريات على أسوار مراكز الشباب لنشر الوعي بأهمية دور الدمج المجتمعي.
 

ويشمل التدريب تنفيذ أنشطة الدمج  بمحافظات القاهرة بمركز شباب حلمية الزيتون يومي ١٦ و١٧ أغسطس، ومركز شباب عين الصيرة يومي ٢٦ و٢٧ أغسطس، ومن المقرر التنفيذ بمحافظات "الجيزة، كفر الشيخ، دمياط" تباعا.

وترتكز استراتيجية وزارة الشباب والرياضة علي محاور عدة منها اتاحة الفرصة أمام جميع الفئات من الشباب والنشء للاستفادة من الخدمات المقدمة بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.

ويهدف مشروع "شباب للمستقبل" إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل، وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي بين فئات الشباب المصري والوافدين.

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