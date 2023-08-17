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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الحقن بـ2 مليون جنيه.. أم تستغيث لعلاج ابنها من ضمور العضلات

خدمة “بين الناس”
خدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”

قدمت والدة الطفل سيد المنسي، استغاثتها عبر “صدى البلد”، لعلاج ابنها وإنقاذ طفولته. 

وقالت في رسالتها: “سيد طفل مصاب بضمور العضلات الشوكي، ومحتاج لعلاج SPINRAZA ، عباره عن 6 حقن في النخاع، وتكلفتها 2 مليون جنيه سنويا مدى الحياة”. 

التبرع من خلال الحسابات البنكية الموضحة البنك التجارى الدولى  CIB رقم الحساب100057985358.

   
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.


 

الخط الساخن 5731 العضلات الشوكي بضمور العضلات الشوكي بضمور العضلات ضمور العضلات الشوكي

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