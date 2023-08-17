كنوز مصر.. تعرف على أبرز المحميات الطبيعية والنادرة| فيديو

‏قال الدكتور ممدوح رشوان، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن ‏لدينا تنوعا في المحميات في مصر مثل المحميات البحرية والمحميات الجيولوجية، ولدينا محميات غير موجودة في أي مكان في العالم إلا في مصر مثل محمية "قبة الحسنة" في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضاف رشوان، خلال لقاء له في برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية هبة ماهر، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هذه المحمية بالنسبة لطلبة العلوم وهذه الأقسام تعتبر كنزا مفتوحا، خاصة إذا أرادوا دراسة طبقات الأرض، لأن الأرض في هذه المحمية مقلوبة، الطبقات الأقدم في الأعلى والطبقات الأحدث في الأسفل، وهذا يعتبر كنزا بالنسبة لطلبة العلوم والجيولوجيا.