أسقطتها خطأ| إيران: إحالة قضية الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العليا للحكم النهائي

أعلن رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة الإيرانية إحالة قضية الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها الدفاعات الإيرانية خطأ عام 2020 إلى المحكمة العليا، وذلك لإصدار القرار النهائي فيها.



وقال أحمد رضا بورخاقان، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة والأمن الداخلي ونقلته وكالة “إرنا” : "بالطبع صدر القرار النهائي بشأن قضية الطائرة الأوكرانية، ولكن بالنظر إلى اعتراض أولياء الدم وبعض المتهمين، فقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها وإصدار قرار نهائي بشأنها".

يذكر أن ركاب الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 شخصا بالإضافة إلى أفراد الطاقم لقوا حتفهم في 8 يناير 2020 جنوب العاصمة طهران.

وذلك بعدما أصيبت الطائرة بصاروخ من قبل الدفاع الجوي عن طريق الخطأ بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي.