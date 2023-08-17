بدء اجتماع قادة أركان دول إيكواس بـ غانا لبحث التدخل العسكري في النيجر

أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، ببدء اجتماع قادة أركان دول إيكواس في غانا لبحث التدخل العسكري في النيجر.

كانت قد قالت مجموعة "إيكواس”، إن اجتماع غانا سيبحث اللمسات الأخيرة لنشر "قوة الاحتياط" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كما أدانت مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، هجمات أسفرت عن مقتل 17 جنديًا في النيجر.

ودعت مجموعة "إيكواس" قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلى العودة للديمقراطية.

ووصفت "إيكواس" الأوضاع أصبحت هشة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس بازوم.أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن وزارة الدفاع في النيجر، في وقت سابق من اليوم، بمصرع 17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.